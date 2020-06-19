美國上周申請失業金人數有所下降，但下降步伐似乎已經停滯，企業在進行第二波裁員，艱難應對疲弱的需求和斷裂的供應鏈，這支持了經濟從新冠疫情引發的衰退中復甦的過程將是長期而艱難的觀點。

美國勞工部週四發佈的每週初請失業金人數報告是反映美國經濟健康狀況的最及時數據。儘管隨著企業復工復產，5月份僱主新招聘了創紀錄的250萬人，但就業市場依然低迷，至少有2,900萬人正在領取失業救濟。企業從3月中旬開始為減緩新冠疫情蔓延而關閉。

居高不下的失業率可能會扼殺5月零售銷售創紀錄跳升，以及房屋建築許可大幅反彈等數據反映出的經濟復甦跡象。美國聯準會主席鮑爾本周對國會表示，「經濟復甦的時機和力度仍存在很大的不確定性。」

「如果工人不能重返在大流行引發的衰退期間失去的工作崗位，近期經濟成長的復甦跡象將很快消退，」三菱日聯金融首席分析師Chris Rupkey表示，「逾2,000萬人因失業而沒有薪水，經濟將損失大量支出。」

政府稱，截至6月13日當周，初請失業金人數減少5.8萬，經季節調整後為150.8萬。前一周的數據被修正為比前值多2.4萬人，為156.6萬。

路透調查的經濟學家此前預計，最近一周初請失業金人數將降至130萬人。這是連續第11周下降，使初請失業金人數進一步遠離3月底觸及的創紀錄水平686.7萬。儘管如此，申請失業金人數還是比2007-09年大衰退時的峰值高出逾一倍。

Navy Federal Credit Union的企業分析師Robert Frick表示：「隨著未受新冠疫情導致的停擺直接影響的行業開始裁員，對第二波裁員的擔憂似乎已經開始出現。」

費城聯邦儲備銀行週四公佈的另一份報告顯示，6月大西洋沿岸中部地區的工廠就業狀況依然低迷，儘管該地區涵蓋的賓夕法尼亞東部、新澤西南部和特拉華州的製造業活動大幅反彈。

受失業人數報告和美國部分地區新冠感染病例上升的影響，華爾街股市走低。美元兌一籃子貨幣走強。美債價格走高。

從製造業、零售業、信息技術到石油和天然氣生產等行業，企業都宣佈了裁員。州和地方政府的預算因抗擊新冠疫情而受到重創，它們也在削減工作崗位。

分析師預計，當政府的薪資保障計劃(payroll Protection Program)結束後，裁員將加速。該計劃是規模近3兆美元的史上最大規模財政刺激計劃的一部分，向企業提供的貸款如果用於支付工資，可以部分被豁免。

他們將領取失業金人數下降歸因於薪資保障計劃，續請失業金人數已經從5月初觸及的2,491.2萬人的紀錄高位回落，但自那以來續請失業金人數下降的勢頭似乎陷入停滯。報告顯示，截至6月6日當周，續請失業金人數減少6.2萬人，至2,054.4萬人。續請失業金報告通常有一周的延遲。

最新初請失業金數據覆蓋的當周處於政府6月非農就業報告的調查週期內。但經濟學家警告說，申領失業金人數數據不再是預測就業崗位增長的良好指標。

政府擴大了領取失業救濟的資格，將受新冠大流行影響的自僱人員和獨立合同商包括在內，且涵蓋範圍包括失業、工時減少和工資減少。這些工人沒有資格獲得正規的州失業保險。

他們必須通過大流行病失業援助(PUA)計劃進行申報，並且不包括在初請失業金人數的統計中。上周申請PUA的人數增加了6.6063萬人，至76.0526萬人。

根據可獲得的最新數據，截至5月30日當周，通過所有計劃領取失業救濟的總人數為2,920萬人，低於前一周的2,950萬人。

Wrightson ICAP首席經濟學家Lou Crandall表示：「隨著經濟重啟，工人被召回，6月的就業崗位可能會出現淨增長，但初請失業金數據表明，隨著企業根據新的疫情現實進行調整，仍有源源不斷的新裁員出現。」

(中時電子報)