嘉義縣水上國中女子籃球隊以南區複賽冠軍之姿晉級全國8強賽，一路過關斬將，努力打拚，最後在全國8強賽中榮獲第6名，刷新水中女籃歷年全國紀錄。

水上國中校長洪文祥表示，體育班成立於101學年度，近年來籃球隊在教育部舉辦的籃球聯賽中締造出嘉義縣10連霸佳績，各縣市大小盃賽中榮獲10餘座冠軍，歷年來，籃球競賽成果豐碩，為嘉縣與學校運動競賽留下璀璨光榮史頁。

洪文祥說，水上國中對這群拚命的孩子給予最大的照顧，提供住宿費及水電費全免，每天供應鮮奶，定期辦理家長座談會，讓家長能瞭解學校的規畫運作及孩子學習狀況，並聘用專屬球隊舍監，練完球後請教師、教練透過晚自習共同協助課業輔導，讓家長安心、放心。

難能可貴的是本次國中教育會考，體育班學生有人拿到4A1B＋成績，其他學生表現亦可圈可點，且畢業班全部繼續升學，代表水上國中體育班已超越一般普通班，扭轉許多人對唸體育班孩子的觀感，打破學體育的選手課業不優的傳統框舊概念。

這次水中女籃隊從縣賽到南區複賽再挺進全國賽，團隊合作無間，在教練團、學校老師和家長、地方先進及長期贊助與支持水中球隊人士鼓勵下，不辱使命，榮耀嘉縣，「歡迎有志體育競技的學子，投向嘉義縣體育班的大家庭。」縣府教育處長陳添丁喊出，去年水上國中活動中心整修，配置與世大運同規格木質地板場地，讓籃球培訓如虎添翼，成為嘉義縣重點發展及培育基地。

(中時 )