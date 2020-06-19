楊芷瑜開心拿著年度最佳新人獎座合影。(姚志平攝)

身為WSBL史上首位選秀狀元，台電前鋒楊芷瑜拿下年度最佳新人獎，也算實至名歸！楊芷瑜19日在WSBL季軍賽貢獻15分、13籃板，可惜台電仍以43比52不敵中華電信，賽後聽到自己獲選新人王，楊芷瑜說：「還是要謙虛一點！」

儘管這是楊芷瑜的菜鳥球季，她仍平均上場22.4分鐘，場均8.4分、4.3籃板及1.6助攻，她在台電隊中的重要性，更可從台電本季所拿下的3勝當中看出，因為楊芷瑜在這3場比賽除了每場得分都上雙，更平均拿到12.3分、6.7籃板。

「當聽說今天要頒發年度獎項，我還真的不知道，這是大家給我的肯定，」楊芷瑜說，「其實剛來台電的時候，我每天腦袋都快爆炸，因為都在記戰術、走位之類，又怕紀妏姊(台電教練林紀妏)罵我，但我很清楚那是因為她對我求好心切。」

楊芷瑜坦承，以狀元身分打WSBL，確實一開始壓力不小，也會進攻太過急躁，「幸好學姊們一直提醒我，告訴我別亂跑，反正我上場就先從防守與籃板做起。接下來我的目標很簡單，就是希望明年可以幫助球隊多贏幾場，也要練三分球。」

至於19日提前頒發的其他獎項，分別是年度第六人電信林玉書、年度防守球員台元蔡佩真、年度進步獎台元林文佑。

(中時 )