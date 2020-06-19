全球股市從3月低點強勁反彈到現在，私人銀行卻不斷建議其超級富豪客戶增持黃金，主要是質疑股市大漲走勢能否持續下去，和各國央行為救經濟而不擇手段地寬鬆貨幣產生的長期影響，可能增加通膨上升而令貨幣貶值風險。

儘管金價今年來已累計上漲約14％至目前每盎司約1,730美元水準附近，但許多私人銀行家卻認為黃金具有對沖通膨與通縮等未來可能出現的風險，因此看好金價有續漲空間。

路透訪問9家合計管理約6兆美元富豪資產的私人銀行發現，他們都建議自己的超級富豪客戶增持黃金，並看好年底時的金價將高於目前水準。其中4家還預測黃金目標價。

像摩根大通就預估金價在年底上看1,750美元。全球最大財富管理公司瑞銀（UBS）認為超低利率和投資人避險需求增加等帶動下，金價可能上看1,800美元，若爆發第二波新冠肺炎疫情，甚至可望上漲至2,000美元創新高。

瑞銀投資長加納什（Kiran Ganesh）說，隨著近期股市大漲，投資人對市場的反應就愈來愈敏感，因此積極調整自己的投資組合，希望在各種可能情況下都能保持好表現。

摩根士丹利財富管理投資長莎莉特（Lisa Shalett）認為聯準會大量供應貨幣只會不斷侵蝕美元的價值，但卻有利金價走高。

摩根士丹利在3月底建議富豪客戶，把包含黃金等貴金屬占投資組合比率增加5％。莎莉特說，雖然他們不可能建議客戶把黃金持有比率調高至逾10％，但若通膨壓力上升，就可能建議把比率增加至10％。

目前全球股市與債市等規模合計約200兆美元，而黃金市場規模不到5兆美元。若投資人為對沖通膨上升等風險而把部份資金，從股債市轉往至金市的話，就可能對金市造成很大的影響。

(工商 )