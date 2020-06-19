去年奪下金鐘年度最佳戲劇《我們與惡的距離》將推出劇場版，繼日前宣布女主角「宋喬安」由尹馨擔綱，19日再公布第二波卡司，電視版由吳慷仁飾演的人權律師「王赦」、劇場版由吳定謙接演，而吳怡霈則飾演律師妻子「丁美媚」。

17日首次開排讀本，目前緊鑼密鼓排練中。《與惡》人權律師「王赦」劇中遭潑糞辱罵，劇情震撼人心。吳定謙表示受邀演出當下十分興奮，但也擔心劇中要熟背許多拗口的法律詞彙，且劇本身獲廣大迴響，台灣也正經歷思考「人權」階段，期待將題材帶進劇場，和觀眾一起思考。吳怡霈說到接演時「二話不說立馬答應」，編導黃致凱安排她和吳定謙一起與人權律師見面，一度聊到兩人都哭了。

劇中精神科醫師「林一駿」和社工師「宋喬平」，分別由楊銘威和李劭婕飾演。楊銘威透露，相當期待首度合作被譽為「劇場小天后」的李劭婕，讀本時兩人常搞笑互動，還虧她是「劇場安娜貝爾」。「應思悅」和「凱子」情侶檔由房思瑜與陳志強首度合作，「凱子」被視為渣男，陳志強則解釋那是「人性」，「自己想要的東西，以最直接的方式得到，方式不同並不代表就是渣男。」

《我們與惡的距離》全民公投劇場版，夫妻檔「林一駿」與「宋喬平」由楊銘威（左）搭李劭婕（右）演出。（故事工廠提供）

《我們與惡的距離》劇場版中CP「應思悅」與「凱子」由房思瑜（左）搭陳志強（右）演出。（故事工廠提供）

楊銘威（左）與李劭婕（右）在《我們與惡的距離》全民公投劇場版中飾演夫妻檔。（故事工廠提供）

《我們與惡的距離》全民公投劇場版中「應思悅」由房思瑜所飾演。（故事工廠提供）

吳定謙（右）與吳怡霈（左）首次讀本排練。（故事工廠提供）

《我們與惡的距離》全民公投劇場版，前日首次開排讀本，並舉行開排儀式。（故事工廠提供）

(中時 )