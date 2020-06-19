美國國會日前通過總額7400億美元的2021年度國防授權法案（NDAA），包括針對中國大陸總數69億美元的「太平洋威懾專項撥款」（Pacific Deterrence Initiative），而近期正在追加另一項類似的專案撥款，以總額高達60億美元用以增強美軍能力，並提升與台灣、越南等盟友或夥伴國的國防安全關係，以應對大陸的軍事威脅。

《美國之音》報導，在美國參議院通過總額7400億美元的2021年度國防授權法案中，在針對大陸的「太平洋威懾專項撥款」將於2021年注入14億美元啟動資金，另在2022年注入55億美元的資金，以強化美軍──尤其是海軍──在西太平洋的部署。

報導說，眾議院軍委會共和黨首席議員索恩伯里(Mac Thornberry)也在今年4月推出了一項類似的預算專案「印太威懾專項撥款」（Indo-Pacific Deterrence Initiative），試圖突破預算限制，為應對對中國大的軍事競爭追加60億美元專款，包括強化美軍的防空能力、增強輪調部隊力量、修建和更新聯合作戰訓練設施以及強化資訊戰能力。分析人士說，這項專款能幫助台灣和越南抵禦大陸的重大威脅。

報導指出，太平洋威懾專項撥款的支持者希望能在2018年通過的《亞洲再保障倡議法》基礎上強化美軍在西太平洋的實力，並鞏固美國與台灣和越南等盟友或夥伴國的安全關係。

其中越南預計今年會從美國海警隊獲得第2艘巡邏艦，以鞏固其海防。美國海軍今年多次派軍艦穿越台灣海峽，為深受大陸威脅的台灣進行安撫，但同時也激怒了北京。台灣前國防部張楊念祖說，大陸對美國與台灣和越南展開這類軍事合作一定很不滿。

新加坡國際戰略研究所資深研究員尤安．格雷厄姆（Euan Graham）說，美國的太平洋威懾專項撥款能強化美軍對大陸的高端威懾力，但是難以克服大陸對亞洲水域的長期控制。

(中時電子報)