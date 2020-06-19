因地下排水系統崎嶇，甫開工的中市大里區公兒23公園，前陣子大雨淹水，19日台中市議員林碧秀邀集水利局等相關人員會勘。（林碧秀議員服務處提供／黃國峰台中傳真）

甫開工的中市大里區公兒23公園，因地勢低窪，未動工前即常淹水，目前施工一半，前陣子大雨，工地內汪洋一片。（林碧秀議員服務處提供／黃國峰台中傳真）

甫開工的公兒23公園，因地勢低窪，未動工前即常淹水，目前施工一半，前陣子大雨，工地內汪洋一片，中市議員林碧秀，19日邀集中市水利局等單位會勘，以求徹底解決淹水問題，中市水利局副局長馬名謙表示，疑是過中興路地下涵管阻塞，將朝上游截流、中游涵管加大、下游暢通努力。

中市大里區大元里公兒23預定地閒置多年，經市議員林碧秀、大元里長林瑞興爭取早日將公兒23闢設公園，終於於今年109年4月開工，預計11月完工，不過現址為低窪地排水不良，多年來遇雨即淹，4月開工後，上星期的大雨，讓工地內汪洋一片，為避免日後公園完工後，淹水問題仍無法解決，林碧秀在議會提案，儘快在公園完成前，完成排水溝規劃整治。

林碧秀指出，基地內排水須經由中興路底下彎曲的排水道排入中興大排，因水道崎嶇，故每逢大雨無法有效排水而淹水，上個月也曾經請水利局來清水溝，不過上星期下大雨，還是淹水，所以周遭排水系統，一定要重新規劃施作，一併解決大元里周遭排水問題。

水利局副局長馬名謙表示，初步了解可能是下游過中興路的地下涵管阻塞，每次下大雨後，就會淹水，今日會勘大概要從上中下游來處理，初步方案是在上游做截流，公園內則請新工處埋設大涵管，下游則需重新規劃排水路徑，埋設新涵管。

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(中時 )