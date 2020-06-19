你看過這種龍舟嗎？（曹婷婷攝）

「怕水的來玩陸上龍舟、怕汗水的就自備毛巾吧！」台南市美術設計協會、台南圓夢關懷協會今年應景端午節疫情解封，26日下午2點將在東區府東街「納涼屋」街道推出「陸上龍舟趣味競賽」，目前已吸引有11支隊伍報名，參賽者需自己妝點改造無動力拖板車，再乘坐拖車在陸上接力折返跑，訴求趣味也感染端午節的節慶氣氛。

6月25日是端午節，為期4天連假，台南市除了有傳統的國際龍舟賽，民間文創、藝文人士也於26日發起有趣又好玩的「陸上龍舟」活動，策畫人之一的邱浡洧說，活動從構思到成行只有2周時間，大家發想希望有趣的端午節活動，兼具傳統與創新的「陸上龍舟」贏得共識，大家聊起來決定以拖板車改裝龍舟，好玩又能呼應龍舟賽的精神。

目前已有納涼屋、寶島漫步、雅普設計等11支隊伍報名，每組都絞盡腦汁設計別出心裁的「龍舟」，雅普設計的王彬丞示範陸上龍舟，在馬路上緩步前行，「笑果」太好，還被形容是「復健組」代表；除了開放報名，當天也歡迎大人、小孩到場報名同樂。

(中時 )