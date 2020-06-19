太平國小教師組成的築夢團隊榮獲今年的杏壇芬芳獎。（太平國小提供／張亦惠嘉縣傳真）

教育部日前公布2020年杏壇芬芳獎獲獎名單，嘉義縣山區的圓崇國小開喜婆婆志工團及太平國小築夢隊都得獎。圓崇國小開喜婆婆志工團是由10多位平均年齡70歲左右的婆婆組成，營造乾淨舒適的學校環境；太平國小築夢隊則是一群來自外地、年輕充滿教育熱忱的老師，在偏鄉小校轉型實驗教育學校過程中，贏得社區、家長的信任。

圓崇國小校長陳怡君說，開喜婆婆環境志工團由團長李寶玉帶領10多位團員組成，平均年齡高達70歲，因感念前人出錢出力建造校園，讓社區居民有好的遊憩空間，因此用晨起運動時間或假日到學校整理環境、做綠美化的工程。

團長李寶玉說，環境猶如無聲的教師，能潛移默化地引導學子們的發展與學習，這幾年學校內陸續有了快樂農場、玫瑰花園、仙人掌園、藥用植物園、草花花台，還有具教育意象的環保裝置藝術，除是讓來運動的社區民眾心情好外，也有教育意義。

太平國小位於海拔1000公尺的偏遠山區，104年時轉型實驗學校，當時收到不少家長質疑，很多老師也因此離開，校長黃彥鈞說，「危機就是轉機」，透過一群年輕教師的努力，申請各項專案競爭型補助，開拓孩子的學習視野，如今也受到家長的肯定。

黃彥鈞說，很多人都誤解偏鄉即弱勢，也總希望透過捐贈物資、午餐費的方式進行關懷，但太平築夢團隊不願將偏鄉與弱勢畫上等號，而是透過辦理教育部城鄉共學、特色遊學等計畫，讓學童更茁壯自己的能力，並發掘每個人的獨特之處。

(中時 )