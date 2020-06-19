彰化振榮油機董事長蔡茂林贈送每位畢業生各1部腳踏車。（善水國中小提供／陳淑娥台中傳真）

李昭嫻指出，孩子是需要機會的，他們需要一個改變的機會，善水是個使人成功的學校。（善水國中小提供／陳淑娥台中傳真）

台中市立善水國中小是全國首創中介教育學校，也是中市第一所安置型學校，在今年國中會考繳出漂亮成績單，7名國三應屆生全數應試，將繼續升讀高職更上一層樓，全校師生雀躍高呼「給我們機會，我們可以做到！」

善水國中小校長李昭嫻以家長身分感動表示，這群曾經被放棄的孩子，如何成為現在被呵護的一群？創校初始，5名畢業生能繼續在校就讀或應試，就已很了不起，25C就達標，至少取得國中畢業證書；而今日7名學生，努力搶下雙位數11B，且志在繼續就讀高職，是始料未及的成績。

善水國中小是一所無學區制的中介教育學校，全國有需求的學生經審核通過即可就讀，經過多元說明，愛心善舉持續湧入，在19日溫馨登場畢業歡送會中，除由教育局副局長方炳坤代表市長致贈畢業學生「善水獎」外，另有彰化振榮油機蔡茂林董事長贈送每位畢業生各1部腳踏車。

此外，中美和石化公司廠長施奇良贈送助學金及沙鹿德林宮主委王世雄捐贈每位學生粽子一盒、龍安宮及朝元宮也將捐贈冷氣設備給學校；梧棲區長、農會、勵學會、鎮教育會、草湳社區發展協會、天仁愛心慈善會等亦都致贈禮品給畢業生，善念紛至。

校長李昭嫻更貼心為孩子打造「客製化校長獎」，讓畢業生隨選圓夢，合照則以來賓老師築海波、鐵馬為船，學生圍起代表國小及國中畢業年級的「６９」，承(乘)載孩子的夢想，為學生圓夢，做孩子永遠的後盾。

李昭嫻指出，孩子是需要機會的，他們需要一個改變的機會，善水是個使人成功的學校，感謝教育部國教署及台中市教育局明智創校及經費挹注，除了客製化及鬆綁的多元課程外、師長及社區資源支援，也是幕後英雄。

教育局表示，善水國中小以「上善若水」為教育主軸，「接納、關懷、成長」為願景，隨時陪伴每位需要的孩子，除了讓孩子築夢之外，更力行實踐我們的教育理念，帶領我們的孩子找到學習的方向。

善水國中小指出，這裡是一所結合校園與家園的慈輝學校，也是孩子的第二個家，更是一所「提供機會使人成功的優質學校」，這次會考成績的揭曉，讓外界看到不一樣的善水，看到使人改變、使人成功的善水，看到使人感動、永不放棄的善水，更看到教育的無限可能。

(中時 )