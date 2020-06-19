石油輸出國家組織及夥伴國(OPEC+)所領導的聯合部長級監督委員會 (JMMC) 視訊會議強調，會完全遵守原油減產協議，先前伊拉克聲稱不會持續減產行動的也改變態度，表示會補足5月未完成的份額，讓國際油價以及紐約期油在早些時間漲破40美元大關。

此外，布蘭特原油8月交割期貨18日寫下比9月交割期貨價格還貴的紀錄，這也是3個月以來首次出現逆價差的紀錄，顯示原油供給端正在緊縮。

截至台北時間19日晚間7點25分，布蘭特期油每桶上漲0.87美元或2.10%、暫報42.38 美元；西德州原油(WTI)期油每桶上漲1.04美元或2.68%、暫報39.88美元，早些時間WTI最高來到40.28美元。

伊拉克、哈薩克提出計畫，將補上5月份減產不足的份額，加上原油交易商也指出6月份原油需求反彈，預估已經回到疫情前9成需求，預料原油市場會快速回升，這些利多消息也持續推動油價上漲。

(中時電子報)