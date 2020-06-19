國民黨改革委員會19日提出新的兩岸論述，大陸國台辦對此表示，希望國民黨明辨是非，堅持積極的大陸政策，珍惜和維護兩黨既有政治基礎，妥善處理兩岸政治分歧，相向而行；國台辦還稱，如果丟棄長期堅持的正確理念，背離事關兩岸關係的基本原則，不僅會損害互信基礎，而且會給兩黨及兩岸交流合作造成障礙。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮19日表示，注意到中國國民黨討論該黨大陸政策，需要強調的是，儘管海峽兩岸尚未統一，但中國主權和領土從未分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變，體現一個中國原則的九二共識是兩岸關係和平發展的政治基礎。

朱鳳蓮說，堅持九二共識，反對台獨是中國共產黨和中國國民黨互信與交往合作的共同政治基礎，多年來，兩黨在此基礎上推動兩岸關係和平發展，增進兩岸同胞利益福祉，取得積極成效。

朱鳳蓮表示，當前兩岸關係形勢複雜嚴峻，希望中國國民黨明辨是非，堅持積極的大陸政策，珍惜和維護兩黨既有政治基礎，妥善處理兩岸政治分歧，相向而行，與我們一道繼續為推動兩岸關係和平發展、維護台海和平穩定，增進同胞利益福祉而努力。

如果丟棄長期堅持的正確理念，背離事關兩岸關係的基本原則，不僅會損害互信基礎，而且會給兩黨及兩岸交流合作造成障礙。

(旺報 )