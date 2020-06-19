台南市官田國小畢業生挑戰騎單車往返交通部觀光局西拉雅官田遊客中心及八田與一紀念園區。（西拉雅風管處提供／劉秀芬台南傳真）

畢業季到來，台南市官田國小19日舉辦一場非常特別的活動，全體畢業生挑戰騎單車往返交通部觀光局西拉雅官田遊客中心及八田與一紀念園區，約10公里路程頂著大太陽前進，留下難忘的回憶。

19日早上8點半，在管理處處長許主龍與校長王全興帶領下，畢業生自西拉雅官田遊客中心出發，一路欣賞官田的田園風光與嘉南大圳的導水路，來到八田與一紀念園區。管理處也特別為畢業生安排園區導覽與和菓子體驗、古琴演奏，認識這伴著他們成長的嘉南大圳故事。

學生們回到官田遊客中心後，還收到管理處贈送的小禮物及獎狀，祝福官田國小的所有畢業生，管理處也希望藉由這次的活動，讓官田國小畢業生更認識腳下這片擁有獨特氣味的土地，或許未來求學會離開這裡，但每一位畢業生將都是官田最好的導覽員，能熟悉並自豪地分享自己的家鄉給未來的同學、朋友。

許主龍說，這一趟旅程將不只是回憶，也象徵著不管未來遇到多少困難，都能夠堅持並往前邁進，同時祝福畢業生未來能夠披荊斬棘、一路順遂。

(中時 )