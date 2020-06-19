在抗疫任務上交出漂亮成績單的陳時中，宣示將挑戰艱難的健保改革。他務實承認，超過9成的高滿意度，未必能轉化為推動政策的助力，但因為被外界看好的「仕途」，原本就不在他意料之內，若為了該做的事而「跌下神壇」，也並不可惜。

陳時中穿著140天來從不離身的「指揮官」背心，緩緩走進會議室。儘管採訪當天，台灣已連續56天無本土新冠肺炎確診案例，這位成功阻止疫情擴散的關鍵人物，卻仍要先確認記者已經保持適當的社交距離，才同意摘下口罩，露出與3個月前疫情最危急時一模一樣的嚴肅面容。

抗新冠疫情，他一戰成名 從社會知名度2.1％變滿意度94％閣員

在新冠肺炎出現以前，當了超過兩年衛福部長的陳時中，社會知名度僅2.1％，在蘇貞昌內閣當中排名第7；但自從今年1月臨危受命，出任中央流行疫情指揮中心指揮官以來，67歲的陳時中，頓時成為全國辨識度最高的臉孔，台灣2300萬人的情緒，都因為他每天在例行疫情記者會提供的資訊而起伏震盪。

隨著疫情獲得有效控制，社會對陳時中的信任度水漲船高，「順時中」成為今年最新的流行詞彙。根據5月間的1份民調，有94％民眾滿意陳時中的表現；近期各縣市首長更爭相邀請他行銷在地觀光與農產品；而「阿中部長」所到之處，也有如巨星般獲得萬人簇擁，人氣遠勝其他部會首長。

專訪剛開始，記者不免俗地請陳時中回顧擔任指揮官以來的關鍵時刻，他立刻用驚人的記憶力，背誦出一連串確診病例案號與處理經過，一講就是20分鐘，彷彿要把100多天的每一場記者會，做成濃縮精華版。

但就像疫情趨緩後，社會各領域開始逐漸「解封」，希望生活早日回歸正常，陳時中也終於有了餘裕，思考防疫之外的其他衛福部業務。在這場訪談當中，他花了更多功夫解釋的，是健保財務改革。

救健保，他態度堅定 「今年底會有調整保費、項目方案出爐」

「我要規畫健保5到6年的計畫，而且今年底就會有調整保費、項目的方案出爐。」陳時中明確地對《今周刊》揭露他預設的改革時程表與改革內容：「我知道調整保費很難，卻是必然要做的事，我確實準備要升保費。」

其實，在令人措手不及的疫情發生以前，健保改革一直都是陳時中的優先待辦事項。早在2017年接任衛福部長的第一天，陳時中就曾宣示將規畫以「家戶總所得」為主軸的「三代健保」；實務上，卻與多年來「一人繳一份保費」的觀念差異較大，且有「懲罰單身」的疑慮，因此3年來並沒有具體進展。

然而，進入高齡化社會的台灣，醫療需求逐年增加，目前健保安全準備金僅剩1000多億元，如果不調整收支結構，到2021年底，水位就會低於1.5個月健保支出費用，如何讓健保永續經營，是政府不得不面對的議題。但無論有再高的滿意度加持，「漲保費」對任何首長來說，都是吃力不討好的艱鉅任務。

陳時中自己也很清楚，防疫期間累積的光環，未必能成為推動健保改革時的助力。

「社會是一件一件（議題）算的，搞不好我今天民調很高，但我一講要調健保費，就『碰』一下就下來。」陳時中微笑做了個垂直落下的手勢，混雜著國、台語說：「民調這種事，沒辦法先『寄放』。」

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(中時電子報)