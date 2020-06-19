戴資穎披露自己國小六年級差點放棄羽球又選擇回歸的小故事。（嵌入自Red Bull Taiwan臉書粉專）

總是展現不放棄鬥志的「世界球后」戴資穎，國小六年級竟差點放棄羽球！不過在家人的支持和陪伴下，小戴選擇回到羽球的懷抱，也對自己做出的決定負責，一直堅持到明天就要歡度26歲生日，小戴今天po出這支溫馨影片，披露這段故事。

「在我很小的時候，爸爸媽媽他們去打羽球，都把我跟姊姊一起帶到球場去，」戴資穎耳濡目染之下，在國小三年級轉到有練羽球的學校，展開了自己的羽球之路。

「戴媽」胡蓉笑說，小戴從小就不愛乖乖坐在椅子上，活潑好動喜歡跑來跑去，力氣也比其他女生大，打球很有優勢。大兩歲的姊姊戴靖潔也是羽球員，則說妹妹很聰明，「雖然她不愛讀書，可是你從她的球風就可以知道，她是有在用頭腦的！」

很快的，小戴在同年齡女生已經沒有敵手，「戴爸」戴楠凱還替她報名一些沒有年齡限制的「菜市場盃」，嘗試「越級打怪」。不過到了國小六年級，小戴發現不少隊友因為上國中要念書、不打羽球，也就不用辛苦練球了，讓她也萌生想要放棄的念頭。

戴資穎（右）和爸爸戴楠凱感情相當好。（Red Bull提供）

「大家都不用練球了，可以回家，可以出去玩，比起練球好像比較開心，我回家就問爸爸說，那我可不可以也不要打球？」小戴說。

疼女兒的戴爸當時沒有阻止，跟小戴說放學後就去做自己想做的事，「記得回家吃晚餐就好。」重獲自由的小戴則如魚得水，「可以不用練習，可以做自己喜歡的事情，覺得就是這樣子很好！」喜歡狗狗的她放學就去書局看動物的書，愛玩扯鈴也練了很多怪招，甚至被扯鈴打到鼻子留下疤痕，回想起來都莞爾不已。

「我覺得她一開始一定很開心，覺得有點羨慕，但我就還是繼續練，後來我覺得她有漸漸地好像找不到重心的感覺。」戴靖潔說。

戴靖潔（左）與戴資穎姊妹從小一起打球長大。（Red Bull提供）

結果真的被戴姊料中，一個月過去，小戴開始無聊了，覺得打球雖然辛苦，但也比較好玩、快樂，最後跟媽媽說要回去打球。戴媽則說，相較於大女兒有讀書又有打球，小女兒當時沒有兼顧功課，等於全力都在打羽球，「我只能跟她說，要繼續打球的話必須全力以赴，沒有退路可走了，這次是妳自己選擇要回去打球的！」

如果小時候是因為爸媽的興趣而走上羽球之路，這一次，就是戴資穎自己做的決定，「我自己也得到領悟，很開心可以再繼續打球，真的是下定決心！」就這樣，戴資穎不但沒有放棄羽球，還成為世界球后。

【Red Bull戴資穎限量罐應援上市】瓶身特別繪製球后小戴經典握拳加油及反拍假動作。（Red Bull提供）

戴資穎的贊助商Red Bull捕捉了她與家人的親密互動，還原了這個激勵人心的故事，也在臉書發起只要留言寫下「小戴最激勵你的事」，就有機會獲得「戴資穎限量罐專屬禮盒」。戴資穎限量罐Red Bull在瓶身設計上繪製小戴的經典握拳嘶吼加油動作，搭配令對手為之懼怕的反拍假動作， 堪稱戴粉最值得紀念的霸氣蒐藏。

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