金大建築系同學透過作品，傳達他們對社會責任的實踐。（金大提供）

金大校長陳建民與系主任曾逸仁評賞建築系同學的作品。（金大提供）

金大建築系同學的作品，發揮「新建築人」顛覆傳統的想像力。（金大提供）

金大建築系讓每一件作品不只是專業的呈現，也是可以和一般人互相交流的地方。（金大提供）

金大建築系在全體師生共同努力下，教學成果備受各界肯定，在各項競賽均有優秀表現，未來發展相當受到期待。（金大提供）

你理想中的校園公廁，應該是甚麼樣子？金大建築系同學用數十件作品，發揮「新建築人」顛覆傳統的想像力，有興趣者可到綜合大樓5樓中庭展場，與他們一起優遊創意無限的空間場域。

金大校長陳建民表示，該校建築系以空間設計、構築技術及社會關懷的理論與實踐為培育重點，透過設計課程、研究議題及工作坊的運作，常態性地和校內外相關學系與機構進行交流。多年來在全體師生共同努力下，教學成果備受各界肯定，在各項競賽均有優秀表現，未來發展相當受到期待。

建築系主任曾逸仁說明，此次展覽為建築系的建築設計課程「公共廁所設計：建築的社會責任與實踐」學習成果展出，同學們從「尺度與空間」的掌握，到「建築社會實踐的可能性探索」，進行校園公廁的設計提案。參展數十件作品，皆是學生透過自身使用經驗與現場調查，提出校園公廁各種可能的型式，分別對排球場、公車站、圓樓、榕園、停車場等15個地點，從性別友善、無障礙、親子、生態、景觀融合等多元角度切入，關注對象不僅限於金大師生，也有對到校訪客需求的探索與關懷。

該系林美吟教授強調，此次展覽完全由學生自發提案，策展最大的目的是讓更多人了解建築系學習內容，並藉由展覽活動，讓學生自己設計作品不再只是藝術品，而是建築專業者可以和一般人互相交流的場所。學生在策展形式上展現嶄新作法，例如現場互動貼紙、作品結合線上網路票選等，希望用網路打破金門地域的囿限，讓更多人看見學生的學習成果。

金大表示，展期至6月23日止，策展期間均有現場導覽說明，也有票選與問卷抽獎活動，歡迎大家一起來。

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(中時 )