康橋國際學校新店秀岡校區19日為7到11年級的學生舉辦「職涯探索日（Career Day）」，邀請將近50位業界職人，以面對面實際分享的方式，帶給學生職場體驗。（康橋國際學校提供／葉書宏新北傳真）

康橋國際學校新店秀岡校區19日為7到11年級的學生舉辦「職涯探索日（Career Day）」，邀請將近50位業界職人，以面對面實際分享的方式，帶給學生最獨特、真實的職場分享與體驗，讓學生優先了解自我興趣與職場動態，為生涯藍圖提早做準備。

康橋國際學校表示，平日就安排輔導課為學生介紹多樣化的職業與大學科系，而一年一度的職涯探索日更實際將各行各業的職場生態帶到學生面前，增添趣味與真實性。

「平常依照性向或興趣測驗的結果，會知道學生大概是屬於什麼族群，但總體來說還是很模糊，只知道學生適合走企業型或是跟人相處的工作。」康橋秀岡校區輔導處生涯規畫組組長陳信宏說，透過該活動不管是業務還是社會工作者，學生都可以具體接觸與了解他們的工作內容。

康橋國際學校邀請業界達人、開設將近200堂課，職涯探索日舉辦至今邁入第5屆，過去曾有外科醫生開課在教室模擬開刀房讓學生體驗，造成校園一時轟動。

學校經驗豐富，每位學生都可以透過線上選課系統自行選擇4堂有興趣的課程，在半天的時間內輪流跑班上課，跟著業界達人探索興趣、了解職場脈絡。儘管今年因疫情影響取消大型講座課程，學校也規畫90分鐘的課程，讓職場達人上課的時間更寬裕，教學更完整。

值得一提，學校觀察到資訊科技的發達，讓現代社會出現了不少新興產業，儘管商科和法律領域仍是主流，但今年的熱門課程出現了像是電競類、寵物溝通師或YouTuber等較少見的主題，都吸引不少學生選修。

除了職涯探索，康橋也固定會舉辦大學科系面面觀、學長姐薪傳講座和暑期企業實習等活動，就是為了讓學生及早發掘真正的興趣。

康橋國際學校表示，秉持「適性揚才、打造跨域競爭力」的理念，鼓勵學生在多元的科目、社團與各式活動中探索自己的興趣，而只要找到自己熱愛的領域，利用學校優勢幫助學生將興趣轉化為專才，提早規畫職涯方向，在成長過程中努力朝自己的目標前進，真正達到「學用合一」的教育意義。

(中時 )