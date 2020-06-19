美國反種族歧視與反警方暴力執法的示威潮已成為影響今年11月總統大選的關鍵因素。民主黨總統候選人拜登早前承諾，副手人選將會挑選女性，而黑人女副手的呼聲更是高張。曾被視為熱門人選的參議員克羅布查（Amy Klobuchar）18日受訪時主動宣布退出副手名單，並建議拜登應提名一位非裔女性作為競選拍檔。

今年曾角逐民主黨黨內初選的克羅布查表示，非裔男子佛洛伊德在她的選區明尼蘇達州死於白人員警暴力執法後，引爆從大西洋此岸到太平洋彼岸全美示威潮，這讓她了解到這次總統大選需更具多元性。

年屆60歲的克羅布查接受微軟國家廣播公司（MSNBC）訪問時說：「現在是該把入場券給有色人種女性的時刻。有很多出色、合乎標準的女性人選。」稱拜登選擇黑人女性為競選拍檔，將有助「療癒國家」。

拜登隨後推文讚揚布羅查克的「膽識與決心」，「妳知道如何解決事情。在妳的協助下，我們將會擊敗川普。

原本克羅布查的呼聲很高，她退出口袋名單後，外媒猜測，拜登可能考量的副手人選包括：加州參議員賀錦麗（Kamala D. Harris ）、亞特蘭大市長博頓斯（Keisha Lance Bottoms）、歐巴馬任內的國家安全顧問蘇珊．賴斯（Susan Rice），以及佛羅里達州眾議員戴明斯（Val Demings）。

部分非裔領袖與社運人士指出，非裔女性副手有助代表非裔選民，這是民主黨的重要基本盤。

(中時 )