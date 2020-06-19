交通隊長林世明將祝賀蘭花捐出給家扶義賣，彰化家扶高專林滿麗還學會製作卡片。（彰化家扶提供／吳敏菁傳真）

交通隊長林世明將祝賀蘭花捐出給家扶義賣，彰化家扶高專林滿麗還學會製作卡片。（彰化家扶提供／吳敏菁傳真）

交通隊長林世明將祝賀蘭花捐出給家扶義賣。（彰化家扶提供／吳敏菁傳真）

這是史上最有愛的升官記了！彰化縣警察局交通隊隊長林世明新官上任，超級好人緣，各界送達40盆祝賀蘭花，林世明感動之餘，全捐彰化家扶義賣，「大家一起做愛心」，義交大隊長吳水富得知後，以20萬元全數認購，緊接著愛心大接力，40盆蘭花再次義賣，又進帳43萬1500元，背後更交織許多愛心故事。

祝創紀錄！第一次祝賀蘭花一連義賣了兩次！前陣子需要蘭光盆全湧向彰化家扶訂購了，希望讓祝賀的心意「更加值，更有愛」，成全這次讓人津津樂道的善行，隊長林世明當然是第一男主角，義交大隊長吳水富把愛加乘，推動響應，彰化家扶則是幕後默默貢獻，背後的付出讓人很感動。

彰化家扶高專林滿麗為了「促銷」這些蘭花，學會製作卡片，送去立委服務處、100歲阿嬤的喪家、祝賀比賽第一名，婚喪喜慶通都都有，林滿麗說，喪事是因為剛好2位都是百歲人瑞，都是要用紅色蘭花，真得很湊巧，人生最後一程，還是要成全愛心。

彰化家扶主任王震光說，為了義賣蘭花，林滿麗拚了，家扶人力吃緊，林滿麗義不容辭兼任司機，開起7人座休旅車四處送。

林世明表示，當初萌生將蘭花捐出給彰化家扶義賣，就是被家扶為彰化縣3600多位弱勢兒童的付出給感動了，常看著他們四處跑行程，一下子載運物資一下子怎麼又出現另個場合，假日更是沒有休息，四處在街頭義賣，「把大家對我的祝福盆栽全數捐給家扶義賣，希望能夠幫家扶兒！」看到最後義賣結果，超乎想像，「謝謝、太謝謝了，社會有愛，讓人充滿希望」。

林滿麗說，最後當陶瓷器盆給長期配合的花店回收，花店老闆還再捐2000元響應，63萬1500元助學獎金拍板。

(中時 )