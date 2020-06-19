AMD宣布在Windows 10中支援GPU加速的機器學習（ML）訓練流程，讓AMD硬體使用者，從軟體工程師到學生，皆能執行各種ML訓練流程，以及在用於日常事務的PC上提升自身技能。

這個更新方案為延續微軟Build 2020開發者大會的內容，微軟宣布針對WindowsSubsystem for Linux（WSL）加入GPU加速運算的支援，使命令列Linux應用程式能和原生Windows 10應用程式同時運行。

目前為止，Microsoft DirectML API僅支援兼容DirectX 12的GPU上，運用GPU的運算資源加快ML推理，其中包括AMD Radeon與Radeon Pro繪圖卡。如今，機器學習訓練流程也能在Windows 10中透過GPU進行加速，微軟也著手將DirectML整合到最常用的機器學習工具、函式庫以及框架。

微軟已向Windows Insider Program會員釋出此功能的預覽版，提供一款內含支援DirectML後端介面的TensorFlow套件，並隨附TensorFlow教學模型。為支援微軟的預覽方案，AMD釋出預覽版Radeon Software Adrenalin 2020 Edition繪圖驅動軟體，藉以在WSL環境中支援DirectX 12兼容的GPU加速功能。

此版驅動程式相容於AMD Radeon與Radeon Pro繪圖晶片、內建Radeon Vega繪圖核心的Ryzen與Ryzen PRO桌上型處理器，以及內建Radeon Vega繪圖核心的Ryzen與Ryzen PRO行動處理器。

(工商 )