潘越雲、趙傳今（19日）參與師範大學舉辦的「師大Star演唱會」，昔日為滾石唱片同門的兩人，再度結緣成為師範大學流行音樂產學應用碩士在職專班的學姊、學弟，今晚同台合唱〈愛情有什麼道理〉，趙傳榮幸表示：「我跟潘姊淵緣太深了，之前很常合作、默契也好，所以就順理成章（合作），很棒。」

潘越雲上周完成碩士在職專班學業，畢業典禮當天，她就讀大學美術系二年級的20歲女兒因課業無法參與，今晚特地到場欣賞母親演出，潘越雲事前受訪開心地說：「我早早就鎖了一張票給女兒，很開心她今天有時間。」母女倆相處猶如閨蜜，潘就讀在職專班期間，即便每周六日要上一整天課，仍會在去學校前抽空幫女兒準備補品、餐點，潘笑說：「我超愛跟女兒撒嬌。」

潘越雲原定4月在台北國際會議中心舉辦「經典潘越雲-2020演唱會」，受新冠肺炎疫情影響延至7月11日舉行。雖個唱延期，潘越雲一樣不得閒，畢業後仍得完成畢業論文，歌唱經歷超過40年的她，對於演唱會表現信心十足，反倒畢業論文令她比較煩惱，「我覺得論文比較難，兩者性質不同，屬於不一樣的挑戰」。

趙傳目前就讀在職專班一年級，為了今晚演出呈現最好的作品在大家面前，他與全班同學數月來絞盡腦汁策劃，特地邀請潘越雲合作；他前天迎接59歲生日，待在家裡與孩子們一起吃飯慶生，兒女們還事前準備生日蛋糕，令他相當驚喜。

潘越雲（右）、趙傳今晚在師大禮堂同台合唱。（盧禕祺攝）

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