統一獅新秀林安可原本以「二刀流」為目標加入，不過由於投球狀態不佳，本季專注在打擊上，開季前設下的「10勝、10轟」目標只能先往打擊努力，他昨日對上樂天桃猿敲出本季第10號全壘打，不到半季就達成讓他坦言「好意外」。

即使過去林安可在投球表現給人印象較深刻，不過他打擊天賦已被多名教練稱讚，即使無法如願在中職以投手身分登板，不過他靠球棒替球隊打下不少分數，昨日他擊出本季第10轟，打擊率高達3成25，今日對上富邦悍將洋投索沙，第11轟也迅速產生。

賽前林安可表示季前設下10轟這個目標其實沒想過會達成，「去年只有2轟，沒想到今年這麼快達到目標。」林安可表示自己沒有追求長打，只想把球打平、打確實，「選球方面比去年好，去年容易揮到引誘球，這是我還需要加強的。」

林安可提到選球方面有打擊教練劉育辰提點，「有和打擊教練討論，他提到若有想追球打的感覺一定是壞球，不在自己正常揮擊範圍內，離開身體重心就不要出棒，就算打到安打也不會是長打，盡量設定好自己的範圍作攻擊。」

目前林安可沒有進行投球訓練，完全專注在打擊上，他提到現在希望增加打擊穩定性，也提到發現自己安打都打向右邊，「可能是身體比較容易開掉，擊球點問題，沒有帶進來再揮棒。」

(中時 )