端午節連續假期即將到來，虎頭埤特別推出「踩龍船」優惠方案。（台南市觀旅局提供／劉秀芬台南傳真）

學士服或博碩士服先別急著還，隨著疫情解封，台南市政府邀遊客到新化虎頭埤賞阿勃勒花，特別推出畢業生著學士服或博碩士服於6月30日前購票入園，即可享兩人同行一人免費。

台南市觀旅局局長郭貞慧表示，在解封後正值阿勃勒盛開花期及畢業旺季，邀請各位畢業生帶著相機一起走訪台南各個拍照景點，與同窗摯友留下最珍貴回憶。新化虎頭埤風景區全園有400多棵阿勃勒，此時正值花開季，值得畢業生到訪拍下美照留念。

端午節連續假期即將到來，連假期間吊橋咖啡屋旁將推出湖畔市集，也有街頭藝人音樂表演接棒演出。此外，虎頭埤特別推出「踩龍船」優惠方案，端午連假6月25日至28日來虎頭埤踩船即享踩龍船（4人座原價每小時500元）及天鵝船（2人座原價每小時200元）6折優惠。

遊客也能選擇搭乘園區內的腳踏船或太陽能船，於湖面上欣賞美麗風光，於端午連假期間太陽能遊船固定船班將於10：00發船，船上備有解說員進行遊船解說，並加贈半小時園區平面解說活動，由專業解說老師帶遊客深度探訪虎頭埤園區祕密景點。

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