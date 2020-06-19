蔡英文總統於丹麥時間6月19日(週五)下午（台北時間6月19日晚間）應「民主聯盟」邀請，於「哥本哈根民主高峰會」視訊會議發表演說；總統指出，COVID-19疫情引發全球供應鏈及經濟策略的重新布局時，全球所有理念相近民主國家應更加密切合作，洽簽台歐盟投資協定，就是絕佳的合作起點，且應該善用經濟力量鞏固強化民主。

總統還提到，擔任總統第二任內，將繼續發展台灣民主，也會深化與世界上其他民主國家的關係。

總統指出，今年年初，全世界都在關注台灣選舉，在總選舉人數中，「有將近四分之三的人出來投票，台灣人民一起，選擇以民主做為我們的公約數，我很榮幸獲得選民託付，連任總統」。但就在大選過後，世界陷入了COVID-19疫情的危機，幸運的是，台灣比大多數國家做了更充分的準備。

總統說，台灣從2003年的SARS疫情汲取了重要的經驗，不再掉以輕心，措不及防，經驗顯示，只要方法得宜，疫情是可以防控的，不用去犧牲我們最重要的民主原則。相反的，民主反而是台灣對抗疫情的重要資產，每個人都參與了防疫工程，台灣政府與人民共同攜手，合力防堵疫情。

總統指出，到目前為止，台灣結合了政府的行動、人民的勤勉，以及無數無名英雄的晝夜辛勞，才能夠平安度過此次疫情風暴。不過，令人遺憾的是，世界衛生組織竟以政治凌駕健康，未邀請台灣在今年世界衛生大會中分享抗疫經驗。

總統說，雖然如此，台灣依然隨時準備好協助任何需要幫助的國家。在此次疫情危機中，台灣整合了所有可動用的資源來防堵疫情擴散。迅速擴產個人防護裝備，結合入出境及公衛資料庫全面追查接觸者，推廣使用口罩及保持社交距離，對民眾宣導最佳防疫做法。這些措施幫助了自己控制疫情，也有餘力來幫助別人。

總統說，今年1月底時，台灣口罩日產能還不到200萬片，但到了5月底，已提升至2,000萬片。在新冠病毒肆虐全球之際，捐贈必要醫療物資予80幾個國家，包括超過5,200萬片的口罩。對台灣來說，幫助他人從來都沒有條件交換的問題，純粹基於朋友的需要，適時伸出援手。

總統說，就鞏固民主而言，台灣也應該自助助人；必須先詳細檢視自身民主體制，思考該如何進一步強化。

總統指出，民主是台灣所有國民的共同承諾，社會上的每一份子都有責任去捍衛它。當在國內打造、翻新及延續民主的同時，也等於是在支持全世界的民主發展。若放任反民主力量及獨裁勢力在國外擴張，也形同漠視了自身的民主價值。

他認為，尤其此刻，台灣的心與香港人民同在。台灣與國際社會一同呼籲北京當局信守承諾，尊重港人的基本自由。他人捍衛自由，台灣不能袖手旁觀。還有幾週香港才屆回歸中國23週年，香港情勢卻持續惡化，台灣會繼續提供香港人民必要的人道協助。

總統表示，台灣處於全球民主社群的前線，威權勢力經常以各種手段恫嚇、孤立、誤導台灣的人民。然而，今年1月的選舉結果證明，這些攻擊只會更加強化台灣捍衛民主的決心。世界上一些最成功的民主國家都是歷盡艱辛才誕生。台灣不會把得來不易的民主視為理所當然，希望所有民主國家也都能將這教訓謹記在心。自由，不是由天而降的，需要所有人每天都為它付出並加以捍衛的。

總統說，未來復甦之路相當艱辛，民主體制會受到更多的衝擊。因此國際社會需要尋找新的平衡─不是選擇夥伴而已，更要衡平考量價值觀與經濟利益。就在COVID-19疫情引發全球供應鏈及經濟策略的重新布局時，她看到全球所有理念相近民主國家更加密切合作的可能性。

總統認為，歐美企業將尋求更值得信賴的夥伴，民主台灣尊重法治、人權、智慧財產權，擁有優秀人才，強勁且值得信賴的高科技產業，歡迎各位來台灣投資。「讓我們一起打造嶄新、多元且強韌的供應鏈」。

總統說，洽簽台歐盟投資協定，就是絕佳的合作起點；值此民主政體面對接踵而來的價值觀挑戰之際，還有什麼更佳方式能展現民主國家間的樂意彼此扶持呢？應該善用經濟力量來鞏固強化民主。

總統表示，「民主就是我們的DNA，我們之所以成為台灣人，也正是因為民主；倘若要我們放棄自由，等於就是要我們放棄我們國家的根基」。

此會議包括美國國務卿龐培歐、澳大利亞前總理Malcolm Turnbull、歐盟執委會副主席Vera Jourová、美前國務卿柯瑞(及歐布萊特等各國政要，也以錄影或視訊方式與會。

(中時 )