中信兄弟與樂天桃猿的戰績龍頭攻頂戰，今（19）日在台中展開3連戰的首役，兩隊洋投拚盡全力，前5局上演投手戰，桃猿靠著陳俊秀的2打點安打，中信兄弟也有許基宏陽春炮帶動攻勢，打完5局桃猿以2比2領先中信兄弟。

桃猿隊派出連3周在星期五奪勝的霸能先發，投5局被打4安打，失2分，中斷對戰中信兄弟連續12局無失分；中信兄弟先發投手萊福力投得也不差，5局被打2安打失2分，送出3K。

桃猿在1局上馬上發動得分攻勢，陳晨威安打上壘，林立四壞球保送，陳俊秀打出三游間穿越安打，帶有2分打點，猿隊取得2比0領先。

中信兄弟在5局下啟動反撲，許基宏抓住一記偏高變化球，一棒轟出全壘打，中信兄弟搶回1分；接著陳子豪二壘打再靠隊友推進三壘，接著江坤宇打出右外野飛球，猿隊陽耀勳撲接不成，陳子豪跑回本壘得分，中信兄弟追成2比2。

而且江坤宇直上三壘，中信兄弟仍有大好得分機會，可惜後二棒攻勢不繼，中信兄弟沒有再添得分數。

(中時 )