前文化部長鄭麗君的老公沈學榮是科技業大老闆，夫妻身價加起來超過16億，但她對另一半始終非常低調，不過，在接受壹電視《我是救星》節目主持人陳雅琳專訪時首度談到夫妻情，兩人原來是在參加2009年由林義雄發起的「人民作主千里苦行」運動時認識的，當時沈學榮參加千里苦行，當作是送給自己的生日禮物，從小自認是怪咖的鄭麗君認為，這個人一定也跟她一樣是個怪咖，就這樣遇到了人生的伴侶。

主持人陳雅琳問鄭麗君，校花級人物的她，一定不乏追求者，感情路想必是一路順遂？鄭麗君卻自爆有幾次失敗的感情經驗，讓陳雅琳大感意外。原本覺得自己不會結婚了，卻在2008年民進黨大敗後，鄭麗君辭去青輔會主委一職，隔年，環島苦行時遇到科技公司老闆的沈學榮。以為會選擇單身一輩子的鄭麗君，卻在41歲那一年，遇上對的人，決定踏入婚姻。

總是給人溫柔形象的鄭麗君，這回還自爆骨子裡超叛逆。出身鐵工廠的家庭，唸北一女時，因為不喜歡穿裙子，早上七點半寧願趕搭計程車，比糾察隊還早到學校，就不會遇到查察。上了台大後，她偷偷跑去參加終結萬年國會的修憲絕食活動，因為顏值高，被攝影記者捕捉而刊登上報紙的頭版大照片，成了當年野百合世代的「學運女神」，爸媽隔天翻開報紙，驚嚇程度破表，畢竟當年是白色恐怖時期。不過，其實鄭麗君的政治啟蒙也是來自被父親偷藏在家裡的黨外雜誌，她原本一度以為父親偷藏的是情色刊物，原來父親早有民主思潮。後來看著女兒站上街頭，最終，父母也加入靜坐，力挺到底。

長年茹素的鄭麗君還找來政壇姊妹淘蕭美琴、邱議瑩，與陳雅琳一邊大啖素菜美食、一邊聊女人心底事。姊妹們都知道，兒子寬寬是鄭麗君心中最柔軟的一塊，也是幾次她想辭官的理由。鄭麗君難得在鏡頭前展露對老公的不捨，她說「這幾年都靠我先生在帶小孩，他陪兒子的時間比較多」，原來，鄭麗君夫婦儘管身價不凡卻沒有請保姆，是自己帶小孩，所以鄭麗君這回決定硬起來再次辭官，回家陪伴兒子長大。不過，她強調，雖然不當文化部長了，但文化的事，在民間也可以做！

好姊妹難得相聚，話匣子大開。過去三個人在立法院共事時被封為「政壇SHE」，被認錯是常有的事，競選車上幫忙當分身卻被認成主角也就算了，居然連另一半枕邊人也會搞不清楚誰是誰！邱議瑩說，老公李永得看到鄭麗君被掌摑的新聞，很緊張地傳訊息說，「妳今天又發生什麼事情了」，邱議瑩說，「不是我被打，是鄭麗君啦！」，這讓李永得被蕭美琴狂虧，「這很嚴重欸，連老婆都認錯」。不過也因為「美麗的誤會」，讓鄭麗君在事件當下，心情稍稍紓解，也算是有被姊妹安慰到了。精彩獨家內容收錄在《我是救星》，將在6月21日禮拜天晚間8點壹電視播出。

(中時 )