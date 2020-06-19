前國民黨行管會副主委李福軒下午發出「用心打造身家性命所在的高雄」參選聲明，希望爭取國民黨徵召投入高雄市長補選，李福軒認為，差他3屆的雄中學弟陳其邁「沒那麼難打」，因為陳其邁光是從政以來對高雄的貢獻，在市民心中就是一個大問號。

李福軒說，高雄沒有又老又窮的藉口！做不起來的原因，在「人」！過去因為領導高雄的市長沒有把對、把好公司走向，才造成了今天景氣停滯數十年的高雄！

在高雄土生土長的李福軒也說，參加高雄市長補選，就是秉持身命同繫的「高雄經歷」初衷，為了「把自己的心力貢獻鄉里」與大家一起找回高雄的好！

李福軒說，高雄有國際空港、國際海港、有廣大的嘉南屏東作為腹地。

高雄港，曾經是世界第3大貨櫃港、躋身世界十大港口之一，曾經是台灣經濟奇蹟的金雞母。

他表示，雖然高雄市的緯度差、高低差、城鄉差都大，是台灣最難治理的都市。但，高雄市有極重人情味的鄉親、有得天獨厚的客觀條件，所以也是台灣最好治理的都市。

他說，若能代表國民黨參選，他將組織一支真正與高雄市民共同呼吸的在地團隊，把高雄理出個正確方向，帶領高雄走出數十年的陰霾，讓大家明顯看到這座城市的進步發展。

面對主要對手陳其邁，李福軒說，「他其實沒那麼難打」，陳其邁第一個要面對的課題，就是從政以來對高雄做了哪些貢獻，至少陳其邁也當過立委、行政院副院長，但問問高雄市民，能說出多少陳其邁的貢獻？他有信心可以迎戰陳其邁。

(中時 )