受惠於原油價格上漲，主要棕櫚油進口國印度、中國的庫存水位降低，馬來西亞棕櫚油期貨19日漲至2個半月高點。馬來西亞衍生品交易所（BMD）9月交割棕櫚油期貨，周五盤中勁漲2.2％來到每噸2,420馬幣，創今年3月31日以來新高。OPEC+強調會履行減產承諾，加上原油需求復甦推升油價，棕櫚油因而成為生質原料誘人選項價格走高。

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