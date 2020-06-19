投資人對經濟回溫日趨樂觀，北京聲稱新冠疫情獲得控制，加上庫存水位下降，銅價連續5周收漲。倫敦金屬交易所（LME）3個月期銅漲1％，來到每噸5,865美元，本周周漲1.4％。被視為反映全球經濟領先指標的銅金屬，相較3月低點已漲34％，接近1月新冠疫情大流行前高點6,343美元。

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