全球最大黃豆消費國中國需求強勁帶動下，黃豆價格獲得支撐續揚，寫下周線連4紅。CBOT交易最活絡黃豆期貨延續18日漲勢，19日亞洲盤漲0.2％來到每英斗8.7475美元，本周漲0.4％，連續4周收漲。截至6月11日當周，美國黃豆出口總量192萬噸，其中135.3萬噸銷往中國，創去年9月來美國對中出口單周新高。

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