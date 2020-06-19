CBOT小麥期貨連續3周收黑 20:092020/06/19 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球小麥供應充沛料將抑制美國出口需求，給麥價帶來壓力，芝加哥商品期貨交易所（CBOT）小麥期貨19日仍跌，徘徊在周四觸及的8個月低點附近，本周跌幅將近4％，連續第3周收黑。CBOT交易最活躍小麥期貨，周五亞洲盤跌0.2％來到每英斗4.83美元，接近周四的8個月低點4.81美元。 (工商 ) #全球 #小麥 #CBOT #期貨 #收黑 也許您會感興趣 財經熱門新聞 川普輸了？找華為制定5G標準 驚曝3大內幕 - 財經 遭台積電斷供以為有救星！ 華為5G手機生產希望破滅 - 財經 自己人倒貨逾1600張 高端疫苗股價狂殺 - 財經 - 工商 蘋果打趴安卓！iPhone XS 618促銷驚現歷史新低價 - 財經 台積電小心！10年後野心沒忘 死敵打群架造利器 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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