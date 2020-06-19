全球小麥供應充沛料將抑制美國出口需求，給麥價帶來壓力，芝加哥商品期貨交易所（CBOT）小麥期貨19日仍跌，徘徊在周四觸及的8個月低點附近，本周跌幅將近4％，連續第3周收黑。CBOT交易最活躍小麥期貨，周五亞洲盤跌0.2％來到每英斗4.83美元，接近周四的8個月低點4.81美元。

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