「近40年的公務員生涯，每天就是做好該做的事。」這是新任副閣揆沈榮津的最佳寫照。外界總以「台灣牛」來形容他，也就是這股40年如一日勇於任事的拚勁，讓他成為後疫情時期將帶領台灣振興經濟的總舵手。

69歲的沈榮津，畢業於台北工專電機科、台北科技大學商業自動化與管理研究所，是少數畢業自技職體系的閣員。從經濟部工業局的基層做起，除了有四年轉任經濟部中部辦公室主任、加工出口區管理處長外，一直都是在工業局、經濟部任事，讓他嫻熟產業，也和產業界培養了好關係。

正因為如此，沈榮津對產業界的嫻熟，政壇無人能敵；而他更是少數能電話直通企業高層的政府官員，他的手機存滿了台灣大小企業老闆的手機號碼，只要一通電話，就能相談甚歡。他甚至有極大的產業號召力，新冠肺炎疫情全球大爆發，在他一呼百諾下，全台工具機業者二話不說動起來，成立「口罩國家隊」，三個月內將台灣口罩產能推升近十倍，也把他推上副閣揆寶座。

2018年6月他去了一趟美國科技招商之旅，拜會了Google、臉書、亞馬遜、輝達、特斯拉等國際大廠，途中還繞道美西舊金山拜訪當年的「老同事」，也就是美超微創辦人梁見後，當天共進晚餐後又促膝長談，一頓飯促成百億投資。

前副閣揆陳其邁稱沈榮津是「史上最強歐吉桑」，防疫期間為了口罩，兩人常常到晚上1點多還在聯絡，他算是年輕人，到晚上1、2點還沒睡覺很正常，但沈榮津到晚上1、2點還沒睡，也許早上5、6點就要起床，真的是「史上最強歐吉桑」。其實，沈榮津也經常開會開到晚上，令部裡的年輕同仁不得不佩服。

每當業者有需求時，沈榮津都會從「同理心」思考，時常找業者到經濟部「喝咖啡」，聽取企業意見，並且快速決定，指示相關單位盡力協助。協調力也是他的優點，經濟部主管業務相當龐雜，但他往往可以在短時間內整理出一頁的重點，讓各單位動起來。

(工商 )