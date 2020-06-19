陳立農推出新首張個人專輯《格格不入》，新歌〈夏日滋味〉也被採用為知名品牌廣告主題曲，陳立農日前拍攝MV，由曾獲金曲最佳音樂錄影帶獎的導演比爾賈執導，他過去曾與陳立農合作包括〈我是你的〉、〈一半是我〉等3首單曲MV，他們是第4度合作，默契十足，恰巧陳立農在新專輯中也與比爾賈的老婆、金曲歌后徐佳瑩合唱〈一無所知〉。

他一次網羅兩位「金曲夫妻」，也讓比爾賈笑稱，沒想到自己和老婆都逃不出「農」的掌心。而比爾賈透露，曾看過陳立農的粉絲，把陳立農的笑容形容成夏日豔陽，因此特地將攝影團隊拉到海邊取景，拍攝前，天氣晴空萬里，豈料開拍沒多久，竟開始狂風暴雨，也因暴雨造成拍攝延遲，他也險被工作人員封為「雨男」。

當天團隊還須轉戰片廠中的第二場景，派對風格的露營地點，MV拍攝共耗時近24小時，但陳立農仍秉持敬業精神配合歡樂場景演出，苦中作樂表示：「想到夏天就會想到暑假，以前暑假玩到捨不得睡，沒想到現在熬夜卻是為了工作，這大概也是成長的代價。」也像是歌詞寫道：「酸甜各半，卻是Best Time。」此外，《格格不入》專輯一釋出獲得好評，更在數位平台在銷量突破600萬首，成績亮眼。

陳立農日前拍攝新歌MV。（環球提供）

陳立農日前拍攝新歌MV。（環球提供）

(中時 )