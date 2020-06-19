前立法院長王金平細細欣賞華梵大學創辦人曉雲法師的畫作。（華梵大學提供）

華梵大學人文與藝術學院黃智陽院長（左）致贈姓名嵌字聯給前立法院長王金平（中）。（華梵大學提供）

華梵大學李天任校長（右）致贈師生設計的出岫陶罐給前立法院長王金平。（華梵大學提供）

華梵大學師生與前立法院長王金平（中）開心合影。（華梵大學提供）

前立法院王金平18日前往華梵大學參訪，退休後投身公益、宗教，對佛法教義相當精熟的他勉勵師生，人生只求三件事：平安無官非、健康無病苦、快樂行菩薩道，時時保有「不為己身求安樂，但願眾生得離苦」的宗教情懷。他也認為天機其實不難測，因為天機就是天地運行的機制，只要努力依教奉行，就可了悟天機。

王金平表示，這是他第三次遊華梵，距前兩次到校參加畢業典禮的時間已經超過20年。此次主動造訪除了至慈蓮苑蓮華學佛園禮佛上香、參訪創辦人曉雲導師紀念館與文物館，還特別關心華梵大學作為中國兩千多年來佛教界成立的第一所大學，校務發展現況與未來規劃。李天任校長把握這個難得機會，特地邀請王金平向在場師生來一場即興演講。

王金平說，他從小就在佛道思想濃厚的家庭環境中長大，深信因緣法，大學畢業後進入商界，再踏入政壇，歷經五屆立法院長、44年立法委員的國會生涯，在臺灣解嚴之後用民主作法為國會建立新的議事運作體制，充分體現多數尊重少數、少數服從多數的民主精神，不偏袒任何一個政黨，調和鼎鼐，因此被封為「公道伯」，無論外界後來如何以「密室協商」等語做不符事實的批評，他都問心無愧，自認離開立院時已經劃下完美句點。

此次於盛夏時節三度造訪華梵，王金平院長特別盛讚華梵大學的環境鳥叫蟲鳴、林蔭成群，彷如人間仙境，又有佛法加持，師生在此做學問是很大的福報。他認為佛法與科學應有相當的連結，整個宇宙就是一個量子世界，學佛者應進一步理解與探討質能如何互換，才能讓宗教與世界接軌，在現代宇宙中掌握自然法則。

「何謂道？」王金平意喻深長的說，大家都說「天機難測」，但他認為很好預測，因為天機就是天地運作的機制，有一定的理路，儘管天不言、地不語，只要好好修行、體會，就可做到了悟的境界。他期許同學無論念哪一個科系，都要在華梵跟著明師好好學習，依教奉行，累積資糧，行菩薩道，做到「不為己身求安樂，但願眾生得離苦」的境界。

從國會退休後獻身公益、宗教、藝術、文化領域的王金平院長勉勵師生，人生只求三件事，第一求平安，無官非爭訟即心無罣礙、心安理得；第二求健康，打好底子少病痛，終生受用；第三求快樂，行菩薩道，盡量布施，用智慧引導五度——布施、持戒、忍辱、精進、禪定，轉迷成悟，離苦得樂。

華梵大學校長李天任稱許王金平院長的即席開示是入世修行，希望下學年王院長能再來華梵為師生開設大師講座，分享人生智慧。名書畫家、華梵大學人文與藝術學院黃智陽院長也致贈親筆揮毫的姓名嵌字聯「金石壽、平常心」，象徵王院長身體健康如金石之壽，以及調和鼎鼐充滿平常心的宗教情懷，值得師生學習。

李天任並致贈華梵大學董事長悟觀法師著作《般若與美》和創辦人曉雲導師畫冊，以及智慧生活設計學系師生設計的「出岫陶罐」等紀念品給王金平院長。王院長感動之餘，也以「政治走中道、經濟走正道、社會走公道」15字箴言相贈。

(中時 )