TVBS歡樂台《女人我最大》 本周「12星座單元」邀請時常被問到「你哪時要交女友？」射手座的王少偉，來聽唐綺陽老師分析，今年下半年度有沒有機會遇到好桃花。王少偉說，曾經遇到一位演藝圈新人，經過多次一同錄影，發現這女生蠻積極的詢問王少偉圈內的一些意見，平常也會打電話聊天或是約王少偉出去喝咖啡。幾次下來，從公事聊到私事，王少偉覺得不太對勁，因這女生中途都會離席講電話，詢問之下發現她的男友在海外，不方便讓男友知道是跟男生在外喝咖啡。王少偉疑惑著：「為什麼有男友還約我出去？」他更透露已經連續2次都是有男友的女生約他出去！主持人藍心湄追問對方身分，來賓梁云菲分析說：「會不會人家真的只是想跟你當朋友，是你自以為是？」但一旁的葉欣眉有另種見解：「如果沒別的意思，這麼多次出去應該會透露自己有男友啊！」王少偉也同意，如果確定有男友，他就會約得很放心，不會想太多。

唐綺陽老師評比射手座下半年的好桃花是第二名，更直指：「下半年射手座turbo就在戀愛宮！」，她也建議王少偉可以多出去走走，不要悶在家裡，用力地踩下感情的油門，一定要好好爭取這半年！但唐綺楊老師也提醒：「錯過這半年，接下來都是遇到普通朋友了。」祖雄補虧王少偉：「錯過這半年你可能只能考慮謝忻了！」

處女座的祖雄因為之前的感情風暴，日前去霞海城隍廟拜姻緣，結果求籤得到「上段感情不適合走入婚姻」、「會晚婚」等字句。但祖雄仍很積極的想認識女生，礙於工作需要到處飛，無法穩定下來。現在遇到疫情好不容易可以長留在台灣，他發現有一位好朋友很常約男、女生去露營，藉此互相認識朋友，祖雄就自動報名，結果朋友拒絕：「我才不約你，你來了我們就沒局了！」講完葉欣眉幫祖雄下了交不到女友的結論「工作地點不固定」跟「太帥」。唐綺楊老師也把處女座放在爛桃花第三名，老師說：「處女座的感情運就是一言難盡！」

「唐綺陽老師的12星座」系列，成為節目固定單元後，每每引起觀眾高度討論，上周播出「12星座『地雷』」 誤踩就準備離婚」，在25-39歲女性觀眾收視平均高達0.79。收視高點1.19落在前陣子剛離婚的何妤玟，透露前夫會「逃避相處」。何妤玟舉例，婚後想要有兩人的小約會，前夫都堅持一定要帶著小孩「四人行」，前夫曾對她說：「你身為一個母親，這樣很不應該！」讓何妤玟很痛心，覺得自己到底做錯什麼事？

(中時 )