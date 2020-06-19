台灣男星金剛（李信樵）和「國光女神」梁云菲交往1年多，在4月證實分手後，雙方也都表示不會復合；金剛日前到香港錄綜藝節目，提到曾和一任女友因工作分隔兩地，某次為了給驚喜偷偷跑回台灣，沒想到一進門看到陌生男子，才知道自己被「戴綠帽」。

金剛日前上香港節目《晚吹-有酒今晚吹》當嘉賓，外型粗曠的他情史意外很豐富，突然自爆曾被某任女友戴綠帽，他說當初他決定到香港工作，和女友只能談起遠距離戀愛，有一次他決定趁工作空檔偷偷回台灣，想要給女友一個驚喜；豈料，他回到家看到客廳坐了一名體型壯碩的男子，走到房間問女友，對方卻不以為意地說「你怎麽回來了」，還要他和她的「朋友」打招呼。

當時他只覺得自己被戴綠帽，後來女友的解釋讓他更火大，兩人只是夜店認識的朋友，壯男會到家裡只為了拿魚罐頭給她，金剛很難接受這個理由。雖然金剛沒有提到是哪一位前女友，但他才和梁云菲分手2個多月，不免令網友猜疑那個女友會不會就是梁云菲。

(中時電子報)