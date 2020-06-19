健保特材差額部分負擔設上限政策宣佈5天即告暫緩，今天健保會討論「經導管置換瓣膜套組(TAVI)」自付差額特材案，與會付費者代表均支持訂定上限，至於上限訂多少，各方可以提出相關實證討論，但醫界仍有意見，最後決議請健保署再提供更詳細規劃內容及配套措施後再議。

健保委員、全國產業總工會理事長趙銘圓表示，健保自費醫材自2013年~2019年成長了4倍，現在大環境不好，很多公司都在縮小規模裁員，健保會中付費者代表均支持自付差額特材需訂定上限，以減輕民眾負擔。現行健保成長率及總額均訂有上限，為何特材差額不行？

對於醫界不斷表示，訂了上限後，高價好的醫材就不會進到台灣，趙銘圓指出，以Ｃ肝新藥為例，當初Ｃ肝新藥要100~300萬，很多人也說以台灣的給付，不可能進到台灣來，後來健保納入給付後，現在不到20萬，這是供需的問題，不會因而造成新醫材不進來。

健保委員滕西華表示，不僅健保財務負擔日益嚴峻，民眾負擔也日益嚴重，依照健保會總額協商參考指標要覽，個人醫療保健支出中家庭自付比自2002年起至2017年便一直環繞在37％～41％間居高不下，而同一時間，民眾的薪水與ＧＤＰ並未與總額成長等同上漲，無論健保是基於財務困境或是臨床實證，健保的基本精神便是保障民眾的就醫與健康權，因此確保民眾能夠有適足的給付項目且幫民眾訂出可負擔的自付額，當是政府的責任。

今天健保會後，19位健保委員共同發聲明，呼籲健保署應站在民眾權益的立場，堅守訂定差額給付民眾自付額上限的政策，同時根據臨床療效、市場價格，與醫界、消費者等團體儘速在二個月內，共同完成研商差額給付特材訂定上限的分組分類與合理上限價格，供民眾依循，若有涉及支付標準必須調整的項目，也能儘速提交相關會議討論，不應再拖延，避免影響需要病患權益。

參共同聲明健保委員包括：干文男、趙銘圓、林錫維、邱寶安、鄭建信、陳炳宏、蔡明鎮、張文龍、葉宗義、陳有慶、許騉洪、馬海霞、許美麗、徐珮軒、蔡登順、何語、陳莉茵、鄭素華及吳鴻來等。

(中時 )