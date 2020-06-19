日職巨人隊去年以隊史5999勝結束球季，今年受到新冠肺炎疫情影響，開幕戰延後3個月才開打，不過開幕戰與阪神虎的「傳統一戰」旗開得勝，靠王牌投手菅野智之好投、吉川尚輝逆轉2分炮收下隊史6000勝，為日職史上第一支達成此紀錄的球隊。

菅野智之連續3年擔任開幕戰先發投手，也是生涯第6度，此戰他對上阪神虎，主投7局被敲6支安打、失2分，送出8次三振，順利收下勝投，也為球隊達成歷史性的紀錄。

此戰巨人軍一路落後，直到7局下半才靠吉川尚輝逆轉2分砲超前分數，最後順利以3比2擊敗阪神虎，收下勝利。可惜的是台灣選手陽岱鋼此戰沒有出賽，在場邊見證別具意義的一刻。

巨人隊球團會長王貞治也表達祝福，「是所有教練、球員、職員一起拿下這6000勝，是86年來龐大巨人軍許多人努力的結果，雖然因為新冠肺炎沒有觀眾進場，不過還能比賽已經相當感謝，希望球迷能繼續支持。」

(中時 )