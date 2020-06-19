為結合企業及社團的力量，共同促進地區防救災能力之提升，新北市板橋區公所今（19日）下午2時30分與在地企業「大貿生活百貨館」、「和泰興食品有限公司」及「新北市樂心關懷協會」簽署企業防災合作備忘錄（MOU）。

簽署儀式由板橋區長范姜坤火與大貿生活百貨館蘇靖文執行長、和泰興食品有限公司徐前茂總經理、新北市樂心關懷協會林陽晉理事長共同簽署，期望透過企業防災的推動，打造板橋成為一座安居安全的韌性城市。

板橋區公所范姜區長坤火表示，全球氣候暖化，極端氣候、強降雨是臺灣潛勢災害的特色。單一災害如連鎖效應般引發其他災害的產生，就會形成複合型災害，威脅與災害加劇，特別是板橋區地狹人稠且高度開發，將造成嚴重人命及財產損傷。

因此精進防災作為除藉由政府與當地防災社區編組的結合外，更必須連結在地企業共同投入災害預防及整備應變工作。未來倘若發生重大災難及開設防災避難收容所期間，這些企業將協助本所供應災民飲食、生活用品及災害因應設備等資源。

板橋區公所目前已簽署月翔商行、板橋接雲寺、正隆公司3家防災企業，加上今日則有6家之多，范姜區長冀望板橋在地企業加入防救災行列，於災害時能壯大板橋區的「自救」能力，透過公私部門防災的合作，擴大本區整體防救災能量及強化防災韌性，攜手建構板橋成為健康安居、安全、安心的優質城市。

(中時 )