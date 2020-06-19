中信兄弟與樂天桃猿本周展開戰績「龍頭保衛戰」，今（19）日兩隊第1場對壘，場內賽事打得火熱，不過，場邊的中信兄弟啦啦隊（Passion Sisters）意外成了賽事轉播的焦點。

一般球隊的啦啦隊都是面貌姣好、身材勻稱，吸引球迷目光，而中信兄弟啦啦隊代表熱情、陽光、積極、正面，在球場上，她們為中信兄弟加油打氣，給予支持的力量。

不過，今天中信兄弟啦啦隊的穿著是「兩截式」的制服，上半段包得緊緊的，下半段的裙子由於褲頭緊勒著肚子，意外成了球迷看轉播時的焦點，引來不少觀眾直指「小腹」的話題。

因為裙子勒緊腹部，導致肚皮容易凸出，有球迷說：小腹有點……；也有球迷直說：這個有點肉；也有球迷只說：「小腹」二個字，不敢再說了，這些「指腹之論」很快引來小編的注意，要球迷謹言。

然而瑕不掩瑜，中信兄弟啦啦很早預約球迷在本周天王山之戰Round2相見，她們要為球員們賣力加油，讓啦啦隊網站的「連勝文」可以繼續發下去！

(中時 )