國民黨籍台東縣前縣長黃健庭被總統蔡英文提名為監察院副院長，投下政壇震撼彈，不論藍綠對此都猛烈砲轟，網友也不解為何要提名黃健庭。對此筆名「人渣文本」的大學教授周偉航表示理由很簡單，就是「分裂國民黨，抗中保台嘛」。

周偉航在臉書表示：「提名黃健庭的理由很簡單啊，就是分裂國民黨，抗中保台嘛」，大酸側翼粉專看那麼久還看不懂。周偉航繼續酸：「我們辛辛苦苦蓋的房子，怎麼可以為了打蟑螂燒掉，抗中保台抗起來，凡事求一個圓.................寂」。

不少網友也紛紛留言表達意見：「總覺得是收買地方派系，下次準備把台東拿下」、「櫂豪一直輸阿，沒辦法」、「現在應該是分化白藍合作」、「美麗灣升級版，美麗台灣」、「這篇台灣價值滿滿der」、「白藍合作，柯文哲是中共同路人；藍綠合作，台灣價值真香」、「就是發現無法拿下東部，改用直接收編的方式」。

(中時電子報)