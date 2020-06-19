美國眾院民主黨周四提出1.5兆美元基建法案，並以正值疫情重創經濟的關鍵時刻，呼籲川普的共和黨展開協商，期能在7月4日前表決通過。

眾院民主黨提出的版本名為「前瞻法案」（Moving Forward Act），主要是帶動興建或改善道路、橋樑、碼頭、乾淨能源、學校與其他長久以來遭忽視的基礎建設。推動此一法案正值疫情導致美國經濟陷入嚴重衰退，經濟亟需創造龐大的就業機會。

眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）表示，她將主導力推此一大型法案趕在7月4日國會休會前表決通過。

裴洛西同時也向川普喊話，呼籲共和黨就此一法案展開協商，她說最後表決的法案將是兩黨協商出來的版本，而共和黨籍的美國總統川普「經常」表示國家必需要有新的基建投資。

不過，之前幾年一直淡化國債上揚問題的共和黨國會議員近來立場出現轉變，都紛紛對國債不斷膨脹表示擔憂，因此也對規模過大的基建立法持保留的態度。

有關民主黨基建法案的財源部份，眾院籌款委員會主席尼爾（Richard Neal）表示，將透過發行政府補貼的公債、私募債券與「部分借款」的方式籌措1.5兆美元的預算。

尼爾並強調，「川普總統還說過要舉債2兆美元投入基建，財源籌措部份還可以談，我們就是提出我們的版本，現在就是等共和黨來討論協商。」

民主黨黨團指出，自3月初新冠肺炎疫情爆發後美國民眾居家自我隔離，造成「遠距醫療」與「遠距學習」蔚為風潮，此一情況凸顯網路服務升級的急迫性。基建法案也包含對偏鄉地區提供寬頻服務。

法案規畫的基建重點項目包括投入3,000億美元用於改善與新建道路與橋樑、1,000億美元用於房建、1,000億美元用於網路建設、250億美元用於乾淨飲用水與250億美元用在美國郵政服務。

(工商 )