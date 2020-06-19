澳洲總理莫里森說，「一個老練的國家級網路行動者」最近幾個月不斷對澳洲進行網路攻擊，危及各級政府、商業以及重要的服務和機關基礎設施，且有擴大趨勢。雖然莫里森沒有點名是哪個國家，但是不願透露姓名的澳洲官員稱，莫里森指的這個國家是中國。

莫里森說，他將此一威脅公開是要讓民眾提高警覺，特別是希望衛生、關鍵基礎設施和重要服務組織和部門要加強防禦。

莫里森表示，過去幾個月來，一系列的行業受到網路攻擊，竊取訊息、造成傷害的網路入侵頻率增加。「鑑於網攻的規模和性質，我們知道這是老練的國家駭客」。不過，莫里森拒絕透露哪個國家是幕後黑手。

莫里森沒有提供網攻的細節。他說，很難理解這些駭客的動機是竊取國家機密，知識產權，還是澳洲老百姓的個資。

他說，迄今澳洲沒有發現任何大規模的個資外洩。他說，大部分的駭客入侵都受挫。路透的消息來源說，澳洲相信，中國是連串網攻的幕後黑手。

澳洲情報部門在最近的攻擊和2019年澳洲國會和三個主要政黨遭受的網攻之間發現了類似之處，並悄悄得出結論，中國對那次網攻負責。不過，澳洲從未公開指認攻擊的源頭。北京對相關提問作出強烈回應，稱有關指控「毫無根據」。

澳洲網路情報單位說，就像去年的攻擊一樣，他們的調查沒有發現任何證據證明駭客駭入主機後會尋求「破壞性和摧毀性」攻擊。

作為美國的安全盟友，澳洲力主對武漢爆發的新冠病毒疫情源頭進行國際調查，這導致了澳洲同其最大的貿易夥伴中國的關係緊張。

中國最近對澳洲的大麥加徵了反傾銷和反補貼關稅，暫停了一些牛肉進口，並且以所謂的「不安全」和「針對亞裔攻擊事件」，警告學生和遊客不要去澳洲。

(中時 )