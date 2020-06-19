前行政院副院長陳其邁代表民進黨參加高雄市長補選，競選團隊發言人之一將由時力高雄市議員黃捷出任，引發綠營側翼粉專「高雄歹過日」、「柯粉的超譯天地」不滿，有人甚至酸黃捷是「風向雞」。名嘴李正皓直指，民進黨看不見的內鬥正開始。

李正皓在談話性節目《關鍵時刻》中表示，「『柯粉的超譯天地』背後可能是大綠，然後「高雄歹過日」背後可能是小綠，所以說這件事都是正綠的。大綠跟小綠都認為，黃捷不合適當陳其邁的發言人，他們要求陳其邁要先跟黃捷確認2018年的立場是什麼？是支持陳其邁、還是支持韓國瑜，還是不支持陳其邁、也不支持韓國瑜、還是都沒表態。

李正皓指出，「柯粉的超譯天地」酸黃捷是風向雞，這個人是帶風向的，風向雞很難聽，就是尚書大人、牆頭草的意思，意思就是說2018年韓國瑜和陳其邁打到五五波的時候，當時黃捷不敢表態。2020年發現韓國瑜已經倒了，才去反韓、對韓翻白眼。

李正皓質疑，這件事情是臉書社團單純對黃捷不滿，還是背後有大老在跟陳其邁講，要位置？因為陳其邁把發言人的位置一個給吳怡農、一個給黃捷，不管從任何角度都是好棋、都是好球。第一男女平均，一個男生、一個女生；第二形象類似，一個帥哥、一個美女；第三兩個人都吃青年選票。

李正皓點出，有人跟陳其邁說，用人前先跟內部的人商量一下，內部的人當然就是高雄的派系，不管是菊系或新潮流。

(中時電子報)