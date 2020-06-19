義大利國家衛生研究院（ISS）最新研究發現，早在去年12月，北部大城米蘭和杜林（Turin）兩地的汙水處理系統就已存在新冠病毒，比義大利2月中旬發現首例新冠確診病例還要早2個月。

負責這項研究的水質專家羅薩（Giuseppina La Rosa）及其團隊在2019年10月至2020年2月期間，在兩間實驗室以兩種不同方法檢查了40種廢水樣本，證實2019年12月18日在米蘭和杜林採集的廢水樣本中，早已存在新冠肺炎病毒，而今年1月29日在 波隆納（Bologna）收集的水質樣本中也發現了SARS-Cov-2的痕跡，但去年10月和11月的收集的廢水樣本則呈陰性，顯示病毒尚未出現．

該報告是ISS的環境衛生部門自2007年以來定期進行的環境病毒學檢測的一部分。這次研究共對2019年10月至2020年2月的40個廢水樣本進行了分析，並對2018年9月至2019年6月的另外24個樣本進行分析以資對照。

羅薩表示，ISS這項新的研究「可能有助於發現新冠病毒在義大利傳播的第一階段。」本次研究結果，與之前針對西班牙巴塞隆納汙水進行的類似檢測以及針對法國住院患者進行的臨床檢測結果一致，均發現早在去年12月歐洲就出現了新冠病毒的痕跡。

(中時 )