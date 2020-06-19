總統蔡英文今日前往林口社會住宅，參觀文仁非營利幼兒園及勵馨基金會。蔡英文表示，林口社會住宅是越來越成熟的社區，是台灣社會住宅的典範，未來也希望台灣所有社會住宅，都有完整的社會照顧系統，且與非營利組織團體形成夥伴關係，成為具有台灣特色的社會住宅。

蔡英文表示，她每一次來林口社會住宅，都看到有一些進展，已經開始是越來越成熟的社區，值得肯定。事實上，社會住宅就是在都會地區的年輕族群或是比較需要幫助的人，有一個政府所提供的住宅，讓他們可以安身立命。她這幾次看林口社會住宅，與周邊其他大樓相比，品質上並不會比較差。

過去林口社宅是作為選手村使用，蔡英文認為，現在轉成社會住宅、用心規劃經營之後，幾乎成為社會住宅的典範。希望台灣將來所有社會住宅，都可以體現好的生活環境，交通也不會不便利，而所需要的公共服務，尤其是社會照顧，在社區中都可以完整的提供。而要提供完整的公共服務或社會照顧，NPO團體就很重要，可以協助政府來創造社區，並賦予社區功能。

另外，林口社會住宅中還有新創區，也提供了很多年輕世代的新創者工作機會。居住在社會住宅的大部分是年輕人，當然也有一些相對弱勢者。當社會進步到一個成熟程度的時候，社會住宅不只是住宅而已，反而是一個社區，而且有完整社會照顧體系，也就是具有台灣特色的社會住宅。

她認為，從林口社會住宅可以看出，已經一步步走向當初所設想的情境，下一階段的社會住宅大部分也會是由中央來規劃、中央來協助執行，因此規模會相對較大，在這樣的情況下，像林口這樣的典範，就可以一再被複製。而包括勵馨基金會等非營利組織，也可以在社區形成夥伴關係，大家一起把社區建立起來，未來甚至可以擴大到周邊範圍，一起來進行社會照顧。她也藉此感謝NPO團體對政府的協助，讓整個社會照顧系統能更完整。

除了要有好的經濟，社會照顧確實也是整個執政團隊最重視的，未來期盼政府與NPO團體一同創造空間、條件，讓願意貢獻的人進入社區，一起讓社區成為很完整、溫馨的社區。

(工商 )