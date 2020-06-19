中嘉新視波有線電視及數位天空服務聯手做公益讓愛加倍放大，採購喜憨兒手做餅乾贈與在疫情期間辛苦的醫護人員。（中嘉新視波提供）

中嘉新視波有線電視及數位天空服務聯手做公益讓愛加倍放大，採購喜憨兒手做餅乾贈與在疫情期間辛苦的醫護人員。（中嘉新視波提供）

新冠肺炎疫情趨緩，但關懷弱勢族群的愛心不能緩！中嘉新視波有線電視及數位天空服務聯手做公益讓愛加倍放大，採購喜憨兒手做餅乾贈與在疫情期間辛苦的醫護人員，公司同仁也化身一日志工協助惜食廚房送餐關懷醫護， 既幫助了喜憨兒同時也為第一線的醫護人員加油打氣。

中嘉新視波及數位天空有線電視，秉持著企業責任回饋社會及關懷弱勢，來到板橋喜憨兒烘焙坊為疫情期間銷售受到衝擊的憨兒們加油打氣。喜憨兒烘焙坊黃店長表示，疫情延燒將近四個月時間，民眾降低出門意願，導致業績受影響，訂購單下降，非常感謝中嘉新視波及數位天空有線電視採購了300盒的手工餅乾，讓憨兒們得以有工作可以忙。

此外，中嘉新視波及數位天空有線電視也參與板橋惜食廚房送餐給醫護計畫，由公司同仁化身一日志工，將熱騰騰的便當及憨兒們的手做餅乾一起送到新北市立聯合醫院板橋院區，為醫護人員加油打氣。新北市立聯合醫院板橋院區護理長尤雅慧表示，惜食便當內有各界的溫暖關懷，讓他們感受到支持的力量，相當感謝惜食廚房和有線電視業者的用心。

透過這次慈善公益活動，中嘉新視波及數位天空有線電視以一份支持帶給兩個族群關懷力量，呼籲各界相挺是最實際的行動，疫情終會離開，但愛心及感懷永遠都在。

(中時 )