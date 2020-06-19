統一獅越熱打擊狀況越好，尤其前四棒打者更是主要火力輸出來源，昨日獅隊對上樂天桃猿，全場攻下10分，前3棒就包下9分，雖然看起來打擊火燙能贏球並非壞事，不過獅隊打擊教練劉育辰從中看到隱憂，「長期來看對球隊不是好事。」

昨日獅隊前三棒分別是陳傑憲、蘇智傑、林安可，四棒是陳鏞基、今日則由吳桀睿擔任，全隊打擊率超過3成的選手都集中在前四棒，不過後段棒次難串聯攻勢，才會造成昨日9分由前三棒打回，僅1分是第九棒林靖凱攻下。

劉育辰說，「太極端對球隊不是好事，要讓棒次打擊威力平均、九棒串聯性好。能贏球短期看起來是好事，但長期看起來，一但有斷層或太依賴前段棒次，以後打不出來怎麼辦。」

劉育辰坦言這對球隊來說是隱憂，即使球隊火力凶猛，但只要有人出狀況，要如何補上火力缺口需要未雨綢繆，「探討後面棒次為何不能造成對方投手威脅，若遇到普通投手還能應對，但像面對索沙這種頂級投手，一定要靠打線串聯，不能只靠前段棒次。」

以短期目標來看，劉育辰希望前段棒次正常火力發揮，後段棒次基本推進、上壘等基礎功要做好，只要能推進壘包就是有貢獻，「習慣得分、習慣贏球，習慣這些東西會帶來信心，若選手做不到反而會覺得抱歉。」

(中時 )