先前主持北漂青年座談會後爆紅的正妹李明璇，日前在臉書曬出2017年和高雄前市長韓國瑜的合照，並說是韓市長剛來到高雄擔任市黨部主委的時候，談到這三年的時間，她感性地說，「過程中的人情冷暖，實在是看得一清二楚，雖然外在環境不斷變化，唯獨不變的是他『一片冰心在玉壺』，這也是我會一直支持他的原因」。

李明璇在韓國瑜生日這天在臉書寫下長文，除了送上生日祝福，也細數2018市長勝選之夜、2020總統敗選以及經歷66罷免案的過程，她說，自己從來就不是誰的粉，說實在話，當初韓國瑜選黨主席的時候，也不是支持他，是直到他來到高雄，自己親自接觸、認識了韓市長的為人，才知道台灣有這樣值得敬佩的政治人物。

李明璇進一步透露，在這個以奢靡為傲的政壇裡，韓國瑜卻獨以簡樸為美，在黨政網軍都四面埋伏的攻擊下，選擇用「幫助人、感動人」獲得支持，在慣性抹黑對手的選舉文化裡，還堅持「寧願乾淨地輸，也不願骯髒地贏」，這個謹守清廉、苦民所苦、願意為中華民國不惜粉身碎骨的政治人物，真心希望國民黨好好地愛護珍惜他。

另外，李明璇也強調，韓國瑜真的是她見過最真、最直爽、最充滿正面能量的政治人物，「現在我身邊還是有討厭韓國瑜的朋友，但是如果有機會，我真的真的很想邀他們跟韓市長一起坐下來，吃頓飯喝一杯之類的，或許韓黑友人們會赫然發現，他是政壇裡『非常難得的善者』」。

(中時電子報)