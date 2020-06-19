現在風潮已退去，有販售思樂冰的門市不如既往，一時想喝還可能會撲空，網友更分享一招秒查哪裡還有販售。(摘自爆廢公社公開版)

台灣夏天熱烘烘，近日售到太平洋高壓影響更是連續飆出36度以上高溫，在家除了要大吹冷氣，一杯冰涼涼的飲料也絕對是少不了。這也讓民眾想起經典的懷舊超商冰品「思樂冰」難忘的口感，網友更分享一招，直接秒查哪裡還有販售這逐漸沒落的童年回憶。

網友在臉書《爆廢公社公開版》上表示「好久沒喝思樂冰，現在真難找」，引起許多人共鳴，不過現在風潮已退去，有販售思樂冰的門市不如既往，一時想喝還可能會撲空，讓網友們直呼「童年欸！」、「哪裡還有？」

有內行網友分享，現在想要喝思樂冰的話，其實上711官網「電子地圖查詢系統」，從「使用特定服務查詢」一欄勾選「思樂冰」的選項，就可以查詢有販售門市囉！

至於思樂冰熱潮為核退燒，先前就有網友在PTT討論，指出「化學色素」、「飲料店太多」、「季節性」、「器材維護」等，都是店家考慮的因素，尤其在夏天是手搖飲的旺季，冰沙產品比比皆是，思樂冰的獨特性已漸漸被取代，店家也就不太願意放置這麼大台的機器在店裡佔空間了。

(中時電子報)